グローバルグループ・ENHYPENの4回目のワールドツアーの日本公演『ENHYPEN WORLD TOUR 'BLOOD SAGA' IN JAPAN』が23日、発表された。グループ初の4大ドームツアーとなり、東京ドーム（12月1日、2日）、愛知・バンテリンドーム ナゴヤ（26日、27日）、みずほPayPayドーム福岡（2月6日、7日）、京セラドーム大阪（19日・20日）にて4都市8公演を開催する。【写真】クールな表情を見せて…ENHYPENの近影ビジュアル『ENHYPEN WORLD