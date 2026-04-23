ホンダは23日、韓国の二輪車・四輪車販売現地法人であるホンダ コリアが韓国で行っている四輪車の販売を、2026年末をもって終了することを発表した。【写真】Honda 小型EV『Super-ONE（スーパー ワン）』内外装全部見せ同社は、「グローバルおよび韓国市場を取り巻く環境変化を踏まえ、Hondaの中長期的な競争力強化に向けて経営資源の集中を図る観点から検討を重ねた結果、韓国での四輪車販売を終了することとしました」と発表