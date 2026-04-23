くまもと再春館製薬所バドミントン部に所属する松山奈未選手が自身のSNSを更新。投稿を引用し、松葉杖姿を公開しました。パリ五輪で志田千陽選手と“シダマツペア”として女子ダブルスで銅メダルを獲得。ペアを解消後は緑川大輝選手と混合ダブルスで再出発していた松山選手は、3月末に行われた「ベトナムインターナショナルチャレンジ2026」の決勝戦で負傷。無念の途中棄権となっていました。その後、「左膝前十字靭帯損傷」、「内