◇ア・リーグマリナーズ5×−4アスレチックス（2026年4月22日シアトル）マリナーズのローガン・ギルバート投手（28）が22日（日本時間23日）、本拠でのアスレチックス戦に先発。打球がユニホームに入り込むアクシデントに見舞われた。ギルバートは初回、四球と安打で無死一、三塁のピンチを招くと、打席にコルテスを迎えた。1ボール2ストライクからの5球目、コルテスが真ん中付近に来たカーブを強振すると、打球速度107