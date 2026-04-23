元テレビ朝日社員の玉川徹氏が23日、パーソナリティーを務めるTOKYOFM「ラジオのタマカワ」（木曜前11・30）に生出演。一度は仕事してみたいと思うアナウンサーを明かした。この日はテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）で長年共演している羽鳥慎一アナウンサーがゲスト。TBSの安住紳一郎アナウンサーと羽鳥アナが「この世界のツートップ」と称したうえで「（安住アナとは）一回仕事できないかなとか