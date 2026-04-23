きのう（22日）、岡山市や倉敷市など岡山県南16の市や町に初めて発令された林野火災注意報は、きょう（23日）午前9時までにすべて解除されました。 解除の判断は、各消防本部の基準によりますが、このうち岡山市消防局では、昨夜から雨が降り続き、注意報の発令条件に該当しなくなったためとしています。