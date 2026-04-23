Limeは、電動モビリティシェアサービス「Lime」で、電動アシスト自転車のシェアリングサービス「LimeBike」を、4月以降日本で導入する。 日本投入にあわせて新モデルを開発 同社は、海外ですでに自転車型のモビリティを展開しているが、日本には導入に向けて新たに開発したモデルを投入する。たとえば、インジケーターに「返却可能かどうか」を表示したり、サドルの固定をレバー式にする