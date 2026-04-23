連日連夜の活躍で米球界でも話題を生んでいる村上(C)Getty Imagesもうどうにも止まらない。現地時間4月22日に行われたダイヤモンドバックス戦に、ホワイトソックスの村上宗隆は「3番・一塁手」で先発出場。第4打席で5戦連発となる10号2ランを放った。年間67本というリーグ記録となる驚異的ペースで打ち続けている。【動画】勢いが止まらない！村上5戦連続！10号の圧巻アーチシーン打った瞬間に打球は一直線にスタンドへと飛ん