２０２６年１月１日にエンツィ・マレスカ監督を解任し、６年半の長期契約でリアム・ロシニアー監督を招へいしたチェルシーだが、シーズン終盤の踏ん張りどころで泥沼の５連敗。しかもこれが全て無得点負けという１９１２年以来１１４年ぶりの記録となり、監督交代が急浮上した。英サッカー専門サイト「フットボールインサイダー」などによると、チェルシーが次期監督候補としてＯＢのセスク・ファブレガス氏（３８）の招へいを