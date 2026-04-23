音楽プロデューサーの秋元康氏が２３日、都内で「シアターボーイズグループ記者発表」を開催した。秋元氏が三井不動産、東京ドームの２社とタッグを組んで新たに手がける新男性アイドルグループのお披露目会。昨夏からスタートしたオーディションで合格した３０人のメンバーとグループ名が「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ（クラウド・テン）」であることが発表され、東京・江東区のダイバーシティ東京に設立される専用劇場を拠点に活動