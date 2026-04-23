秋元康氏がプロデュースする新男性アイドルグループが２３日、都内で初お披露目され、メンバー３０人とグループ名が「Ｃｌｏｕｄｔｅｎ」であることが明かされた。秋元氏が三井不動産、東京ドームの２社とタッグを組んで新たに手がける新男性アイドルグループ。昨夏からスタートしたオーディションで合格した３０人で結成され、東京・江東区のダイバーシティ東京に設立される専用劇場を拠点に活動する。４月２６日から関東各