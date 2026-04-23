音楽プロデューサー、放送作家として活躍する秋元康氏（67）が23日、都内で新男性グループの記者発表会に出席し、30人からなるシアターボーイズグループ「Cloudten」をお披露目した。Y＆NBrothersInc.と三井不動産グループによるプロジェクトとして、昨夏にオーディションを開始し、2月に30人のメンバーを決定。今夏には、活動拠点として、東京・お台場のダイバーシティ東京プラザ内に約300席規模の専用シアターをオープ