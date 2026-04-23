歌手・工藤静香（５６）の鮮やかな手料理に多くの反響が寄せられている。２３日に自身のインスタグラムで「あれ？思ったよりお肉が少なかったって言う時ありませんか？」と書き出し、「まさに、スペアリブが頭の中ではこの倍あったはずだったんだけど笑酢豚のような豚の炒め物と、鶏胸肉と、ささみのハムを追加料理。今日夕食迷っている方！いかがでしょうか？」と肉や野菜をふんだんに取り入れた創作メニューをアップ。