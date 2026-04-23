◆男子プロゴルフツアー前沢杯第１日（２３日、千葉・ＭＺ・ＧＣ＝６６５２ヤード、パー７２）男子ツアー初挑戦の青木瀬令奈（リシャール・ミル）が女子で初めてアンダーパーをマークする快挙を達成した。５バーディー、２ボギー、１ダブルボギーの１アンダー７１で回り、７１位でスタートした。奧にピンが切られた最終１８番は、第２打が１９０ヤード残った。グリーンを捉えることはできず、ピン奧２メートルのパーパット