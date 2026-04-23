お笑いコンビ「レインボー」ジャンボたかお（36）が、22日放送の日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー」（水曜後8・00）に出演し、タクシー乗車にまつわるエピソードを披露した。この日のトークテーマは「ダイエットはつらいよSP」。常に体重の増減と戦う芸能人たちが集合し、悩みを告白した。太っている人が取りづらいポーズや動きについてのトークで、たかおは「タクシーに乗る時、コンビで乗る時とか、奥に行け