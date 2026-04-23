記者会見する袴田ひで子さん（右）＝23日午後、東京・内幸町の日本記者クラブ刑事裁判をやり直す再審制度の見直しを巡り、1966年静岡県一家4人殺害事件で再審無罪が確定した袴田巌さん（90）の姉ひで子さん（93）が23日、東京都内の日本記者クラブで記者会見し「再審を求める人が大勢いる。制度に不備があるなら、正してもらいたい」と語り、自民党内などで続く議論の進展に期待を示した。3月下旬、自民党内で刑事訴訟法改正案