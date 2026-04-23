ソフトバンクが２３年ドラフト１位左腕の前田悠伍を１軍に昇格させることが２３日、分かった。２６日のロッテ戦（鹿児島）で先発する見込み。開幕先発ローテのスチュワートと徐若熙（シュー・ルオシー）が再調整のため登録を抹消中。小久保裕紀監督はローテ再編を明かしていた。前田悠は２軍で４試合に登板し、１勝１敗１セーブ、防御率１・５６。３年目の今季は宮崎キャンプでＡ組（１軍）スタートだったが、登板予定だった３