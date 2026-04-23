人気レースクイーンの橘香恋（29）が23日までに自身のSNSを更新。セパレートの黒コスチューム姿を披露した。「おはようお知らせ4月26日（土）モビリティリゾートもてぎで行われるSFJ＆Fbeat#ファーストガレージ様のレースクイーンをさせていただきます」と、スーパーFJシリーズもてぎでチーム「ファーストガレージ」のレースアンバサダーを務めることを報告。黒のセパレート・コスチューム姿の写真をアップし「撮影タ