自民党本部で開かれた政治制度改革本部の総会＝23日午前、東京・永田町自民党政治制度改革本部（加藤勝信本部長）は23日、総会を党本部で開き、理想の衆院選挙制度をテーマに議論した。長谷川淳二事務局長によると、現行の比例代表並立制を含む「小選挙区制」を望む声が出る一方、工夫した形での「中選挙区制」への移行を主張する意見もあった。複数のベテラン議員は、中選挙区制の弊害を指摘した。一つの選挙区から当選者が複