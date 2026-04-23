秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウドテン）が23日、都内でお披露目された。◆グループメンバー一覧阿部晴仁（あべ・はると）宮城県稲葉斗真（いなば・とうま）愛知県上野誠治（うえの・せいじ）宮城県宇治斗真（うじ・とうま）埼玉県大瀬礼葵（おおせ・らいき）熊本県大和田歩夢（おおわだ・あゆむ）千葉県北凪晴（きたなぎ・はる）北海道木村陽（きむら・はる）