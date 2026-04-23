【記憶を失くした名探偵】 開催期間：4月～11月（不定期開催） 会場：山形県西川町 料金：5,000円（税込）※小学４～６年生は2,500円（税込） 所要時間：4～5時間 山形県・西村山郡西川町を舞台に、４時間以上の大ボリュームのシナリオを楽しめる体験型ミステリー「記憶を失くした名探偵」が4月から11月にかけて不定期で