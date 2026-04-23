2PMのメンバーで俳優のオク・テギョンが、10年交際の4歳年下女性と結婚する。記念すべき日に、2PMメンバー全員が祝福を彩る。【写真】オク・テギョン、恋人と“アツアツ”深夜デートオク・テギョンは4月24日、長年交際してきた一般女性とソウル市内で式を挙げる。式は家族や親しい知人のみを招いた非公開形式で行われるという。注目を集めているのは、2PMの“完全体”での参加だ。祝歌はジュンケイ、ウヨン、ジュノ、ニックン、チ