ボーイズグループCROSS GENE出身の日本人タレント、タクヤ（寺田拓哉）が韓国での活動の裏話を明かした。最近、タクヤはソウルにある所属事務所ディファレントカンパニー社屋で本サイト提携メディア『OSEN』とのインタビューを行った。【写真】家族はBTSより人気と豪語も…タクヤ、韓国での苦しい生活1992年生まれで日本・茨城県出身のタクヤは、2012年に韓国芸能界でアイドルとしてデビュー。2014年からは韓国のトークバラエティ