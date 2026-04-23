株式会社大庄は、2026年4月27日（月）、食の街として国内外から人気の築地に、「寿司・和食 築地日本海 築地本店」をオープンする。※文中価格は全て税込【画像】この記事の写真を一覧で見る同店は、昭和11年創業の老舗仲卸「米川水産」直送の特選鮮魚を、寿司と和食の職人が仕立てる“本格寿司割烹”。価格帯がリーズナブルなのも特徴で、場所は築地駅徒歩1分、活気ある場外市場と築地本願寺の近くに位置する。日常使いから職場の