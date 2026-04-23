【モデルプレス＝2026/04/23】俳優の杉浦太陽が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新。即興で作り置きおかず7品を作り、話題を呼んでいる。【写真】辻ちゃん夫「お弁当にも良さそう」キャベツ1玉で作り置き7品◆杉浦太陽、キャベツ1玉で7品レシピ披露杉浦は「即興でキャベツ1玉で作り置き7品！！」と題した動画を投稿。「春キャベツを使って、キャベツベースで何品作れるのかやってみたいと思います」と意気込み、「作り置きおかず