岡山県庁 岡山県への移住を後押ししようと、県と玉野市、西粟倉村が5月27日にオンラインセミナーを開催します。先輩移住者の体験談や移住を受け入れる地域の思いなどを紹介し、移住希望者の疑問や不安、ミスマッチの解消などを目指すものです。今回のテーマは「地域おこし協力隊」で、現役の隊員や隊員の支援などを行う「岡山県地域おこしネットワーク」の人たちをゲストに迎えます。 地域おこし協力隊