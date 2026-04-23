崩落したのり面岡山・早島町早島 岡山県早島町で住宅に隣接する「のり面」が崩落し、住宅の敷地が大きく傾くなどしました。町は周辺の世帯に避難を呼び掛けています。 22日、早島町で住宅に隣接する「のり面」や町道の一部が崩れているのを、通報を受けて駆け付けた早島町の職員が確認しました。 住宅の敷地内では物置や駐車場が大きく傾くなどしています。けが人はいませんでした。町によりますと、崩落した範囲は