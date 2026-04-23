【新華社貴陽4月23日】中国貴州省黔東南ミャオ族トン族自治州黎平県で18〜20日、肇興侗寨（ちょうこうとうさい）穀雨祭りのシリーズイベントが開催され、各地から訪れた観光客が、本場のトン族風情を存分に楽しんだ。今年の穀雨祭りは、無形文化遺産と農耕文明の祭りの趣を深く融合させ、多彩な催しでトン族文化の独特な魅力を披露した。（記者/崔暁強）