人気恋愛バラエティ番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が22日に自身のアメブロを更新。同番組の元メンバーであるよっこの誕生日を祝福し、東京・三軒茶屋ではしご酒を楽しんだことを報告した。【映像】桃、建築中の注文住宅（複数カット）この日、桃は「昨日はよっこちぃハッピーバースデーお祝いの会でしたぁぁぁ（4月18日が誕生日）」（原文ママ）と切り出し、同じく『あいのり』の元メンバーであ