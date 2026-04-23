フットマークは23日、手先の不器用さや忘れ物など、それぞれ異なる“困りごと”を持つ子どもに向けて開発したランドセルリュック「ぴったセル」を発売した。【画像】細部にまでこだわりデザインの“新型”布製ランドセル毎日使うランドセルで「できない」ではなく「できた」を積み重ねてほしいという思いから、同社が開発。約3年をかけて完成させた。ファスナーを一切使わない磁石式開閉を布製のランドセルでは、開けやすさ