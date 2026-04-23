男性アイドルグループ創出プロジェクト「シアターボーイズグループ」によって、新たなアイドルグループ・「Cloud ten」が誕生。23日に都内で記者発表が行われ、オーデションを経て選出されたメンバーが披露された。【写真たくさん】フレッシュさが満載！初パフォーマンスを披露するCloud ten同プロジェクトは昨年、Y&N Brothersと三井不動産グループがタッグを組み、総合プロデューサーに秋元康氏を迎えて立ち上がった。昨