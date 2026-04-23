歌手の今井美樹（63）が21日、Instagramを更新。「お気に入りのよれよれの毛玉のセーター」と紹介した最新ショットに反響が寄せられている。【映像】布袋寅泰との夫婦ショット&“よれよれの毛玉セーター”姿夫で歌手の布袋寅泰（64）のInstagramにたびたび登場している今井。結婚記念日をお祝いする夫婦ショットや、顔を寄せ合いほほえむ仲むつまじい様子も見せていた。2025年12月23日には自身のInstagram開設を報告し、何