東京証券取引所23日の東京株式市場は日経平均株価（225種）が続伸して始まり、一時初めて6万円を突破した。前日の米国市場でハイテク株が上昇したことから、平均株価への影響が大きい人工知能（AI）や半導体の関連銘柄の一角が買われ、昨年10月の5万円超えから約半年で大台を更新した。ただ次第にいったん利益を確定する動きが強まり、下落して取引を終えた。トランプ米大統領がイランとの停戦維持を表明したことから米国市場