モデルでレースクイーンとしても活動している南真琴（32）が23日までに自身のインスタグラムを更新。ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの黒コーデを披露した。「今日も着てた@willychavarria×@adidasoriginals」と、ウィリー・チャバリアとアディダスの特別コラボの黒のトラックジャケット＆パンツ姿の写真をアップ。「ピンストライプなのにシルエットがゆるくてめちゃくちゃ好み」とつづった。この投稿にフ