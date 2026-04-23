２３日に放送されたニッポン放送「ナイツザ・ラジオショー」では、タクロウＷＥＥＫラストのシークレットゲストが発表された。番組は今週は「タクロウＷＥＥＫ」と題し、芸能界のタクロウたちが登場。２０日はＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯ、２１日は辰巳琢郎、２２日はＭ−１王者のたくろうがゲストだった。最終日の２３日だけ「シークレット」となっており、ナイツ・土屋伸之が「この後いよいよ、シークレットタクロウ、正体が