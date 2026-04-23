秋元康氏（67）が新たに総合プロデュースを手がけるシアターボーイズグループ「Cloud ten」（クラウドテン）が23日、都内でお披露目された。株式会社Y＆N Brothers、三井不動産グループ、東京ドームがタッグを組んだプロジェクトで、昨夏から全国規模でオーディションを開始。複数回の合宿審査などを重ね、東大、京大など学力にたけたメンバー、2度のダンス全国大会優勝を誇る最年少13歳、国体出場経験者など個性豊かな30人が決