「柴犬を探せ！ みつけた人はいいことあるかも」【写真】柴犬どこ！？ 菜の花畑にとけ込んだ一枚そんなコメントとともに投稿された写真が、Xで注目を集めています。写っているのは、青空の下、一面に広がる菜の花畑。どこに柴犬がいるのかと戸惑いつつ目を凝らしてみると、菜の花の凹凸に紛れるように、ひょっこりと顔をのぞかせる柴犬の「禄（ろく）」くん（5歳・男の子）の姿がありました。きょとんとした表情で、飼い主さんのほ