「双子の寝相図鑑」と題した動画がInstagramで1万3000いいねを集めて話題になりました。20種類にも及ぶ3歳双子の寝相の種類に、「ネーミングセンスが素晴らしいです（笑）」「思ったより数多くて笑った♡」と反響が寄せられています。【写真】ママお気に入り…「ヘッドロック寝」投稿したのは、男の子と女の子の双子を育てるママ（@_reimi.twins_）。子どもは、寝ている間も動きがち。双子の寝かしつけ後、しばらくしてから