つばが手の形のデザインになっているサンバイザーが最近、「ユニーク過ぎる」と海外のソーシャルメディアで大きな話題となっている。中国のネットユーザーはそれを「手で日光を遮ってくれる帽子」と呼んでいる。浙江省義烏市の事業者は20日、半日で「両手で日光を遮ってくれる帽子」と「蘭花指（中国の伝統的な演劇と舞踊における基本的な手の形）で日光を遮ってくれる帽子」などさまざまなバージョンの帽子を量産し、速やかにリア