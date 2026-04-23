中国科学院化学研究所はシンガポール国立大学の研究チームと共同で、光学メタマテリアルを新聞印刷のように大規模かつ低コストで製造できるロール・ツー・ロール（巻き取り式の連続加工技術）のナノプリンティング技術の開発に成功し、長年、この分野の実用化を制約してきた核心的なボトルネックを打ち破りました。この研究の成果は4月22日に国際的な学術誌「ネイチャー」に発表されました。光学メタマテリアルは光の偏光、集光、