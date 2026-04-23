トヨタ紡織が提案する車室空間・農業・水素自転車!? ウーブンシティ新拠点で技術を公開静岡県裾野市で建設が進むToyota Woven Cityに、新たな開発拠点となる「Inventor Garage」が開設されました。これを機に、インベンター同士の共創を促すイベント「Kakezan 2026」が開催されています。【画像】色々やってる！ インテリアだけじゃない！ トヨタ紡織とは？（7枚）会場ではモビリティ領域にとどまらない多様な技術が展示され