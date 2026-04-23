２３日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比４４５円６３銭安の５万９１４０円２３銭だった。ＡＩ（人工知能）や半導体関連銘柄の一部に買い注文が集まり、一時は取引時間中として初めて６万円台をつけたが、その後は利益確定の売りが広がり、４営業日ぶりに下落した。前日の米国株式市場で、米国とイランの停戦延長が好感され、主要な株価指数がそろって上昇した。東京市場もこの流れを受け、ソフトバ