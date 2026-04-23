アジア系投資ファンドによる工作機械大手「牧野フライス製作所」の買収計画について、片山財務大臣は中止勧告を行ったと明らかにしました。アジア系の投資ファンド「MBKパートナーズ」による工作機械大手「牧野フライス製作所」の買収計画について、政府は外為法に基づいて事前審査を行ってきました。片山さつき財務大臣「国の安全を損なう事態を生ずるおそれがあると認められたことから、本件投資の中止を勧告することが必要不可