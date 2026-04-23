尼崎JR脱線事故車両の保存施設（イメージ）JRや私鉄など全国の鉄道大手31事業者の安全統括管理者らが、大阪府吹田市に昨年完成した尼崎JR脱線事故の車両保存施設を今年2月に視察していたことが23日、国土交通省への取材で分かった。計8事業者が、研修で得られた教訓を安全対策に生かす方針を共同通信の取材に明らかにした。平成以降最悪の乗客106人の犠牲を出した事故から25日で21年。記憶の継承が課題となる中、新たに整備さ