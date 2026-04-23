プロ雀士・モデルの岡田紗佳さんが4月22日、自身のインスタグラムを更新。白いテクスチャードレス姿のオフショットを公開しました。【写真を見る】【 役満ボディ・岡田紗佳 】「♡♡♡」白いふわふわドレス姿のオフショットを公開ファン歓喜「美しすぎます」今回の投稿で岡田さんが身にまとっているのは、白いふわふわのノースリーブドレスです。立体感のある白のテクスチャーが視覚的な陰影を生み出しており、全