お笑いコンビ「ブラックマヨネーズ」の吉田敬（52）が22日深夜放送の読売テレビ「吉田と粗品と」（水曜深夜0・59）に出演。迷惑なファンへの対応策を提案した。視聴者から寄せられた悩みに、吉田と「霜降り明星」粗品が解決策を提案する同番組。この日は、アイドルとしてグラビア活動もしているという30代のパチスロライターの女性から、SNSのDMに卑猥（ひわい）な写真や動画を送ってくる相手を懲らしめたい、という相談だった