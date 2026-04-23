千葉大准教授で古生物学者の泉賢太郎さん（３９）が、初の自伝的エッセー「大学４年間を『応援』に捧げた私が古生物学者になった話」を刊行した。生物のフンの化石の研究で知られ、「ウンチ化石ハカセ」としてメディア出演なども行っている泉さんは、著作を通して広く古生物学へ興味を持ってもらいたいと意気込んでいる。（大治有人）エッセーでは、東大応援部での活動に没頭した学生時代を出発点に、研究テーマ選びで失敗した