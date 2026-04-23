２２日（日本時間２３日）の本拠地ツインズ戦に３―２で勝利し何とか連敗を１２で止めたメッツだが、ファンのストレスは限界を突破していたようだ。「ニューヨークポスト」紙は、「メッツとツインズのファンが乱闘騒ぎを起こし、連敗記録は１２に伸びた」との記事を配信した。メッツが３―５で敗れた２１日（同２２日）の同カードの試合中、スタンドでファン同士による乱闘が起こっていたという。動画には複数のメッツファンと警