メールアプリ「Thunderbird」のバージョン150.0が2026年4月21日にリリースされました。PDFビューワーにページの並び替えや削除が可能な編集機能が追加されたほか、アクセントカラーのカスタム機能なども追加されています。Release Notes - Thunderbirdhttps://www.thunderbird.net/en-US/thunderbird/150.0/releasenotes/Thunderbird 150でメールに添付されたPDFファイルを開くとこんな感じ。画面左側のサイドバーに各ページのサム