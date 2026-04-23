右ふくらはぎの負傷離脱から復帰を果たしたメッツのフアン・ソト外野手（２７）がいきなりファンのヒンシュクを買っている。メッツは２２日（日本時間２３日）の本拠地ツインズ戦を３―２で競り勝ち、ついにドロ沼の連敗が１２でストップ。ソトは８回に復帰早々の右前打を放って復調をアピールし、メンドーサ監督も「ラインアップに名前が加わるだけでも大きな違いがある」と主砲に期待を寄せた。連敗中は救世主として一日も早